Sulla spiaggia di Atrani, nel salernitano, gli agenti della polizia locale sono intervenuti per preservare il pubblico decoro a causa della presenza di un bagnante totalmente nudo. L’uomo, di mezza età e originario della Campania, stava facendo la doccia in spiaggia senza alcun tipo di copertura. Gli agenti, chiamati da persone che hanno assistito all’atto osceno, hanno richiesto all’uomo di coprire le parti intime. Come conseguenza delle sue azioni, l’uomo è sanzionato amministrativamente con una multa di circa 3.000 euro.

La scena indecente ha avuto luogo sulla spiaggia di Atrani, dove un bagnante ha deciso di fare la doccia completamente nudo, senza l’utilizzo di teli o coperture adeguate. La presenza di persone che hanno assistito all’accaduto ha generato il richiamo delle autorità competenti. Gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Giuseppe Rivello, sono intervenuti per garantire il rispetto del pubblico decoro e dell’ordine pubblico.

Gli agenti, dopo aver ricevuto la segnalazione e accertato l’accaduto, hanno intimato all’uomo di coprire le parti intime e rispettare le norme di decenza e decoro pubblico. L’individuo è multato con una sanzione amministrativa di circa 3.000 euro per il suo comportamento osceno in spiaggia. Tale misura è stata adottata al fine di dissuadere simili comportamenti in futuro e preservare il rispetto per gli altri frequentatori della spiaggia.