La sera di martedì 4 luglio si è verificato un incidente stradale a Cavalleggeri, coinvolgendo due automobili e uno scooter. Fortunatamente, l’incidente ha causato solo feriti lievi e danni a un muro e a una saracinesca. Un cittadino ha segnalato l’episodio al deputato Borrelli, esprimendo preoccupazione per la frequenza degli incidenti nella zona. Secondo il racconto dell’uomo, in via Leonardi Cattolica 62 si verificano quasi ogni sera incidenti stradali, creando paura e insicurezza tra i residenti. L’uomo ha sottolineato l’urgente necessità che le istituzioni prendano provvedimenti prima che si verifichi una tragedia. I cittadini temono di tornare a casa o anche solo fare una passeggiata con il cane, a causa del pericolo rappresentato dalla situazione stradale nella zona.

L’incidente sembra essere causato dalla velocità eccessiva di alcune persone coinvolte, che avevano appena lasciato uno dei locali notturni della zona. La frequenza di incidenti ha spinto i cittadini a segnalare il problema agli uffici comunali, chiedendo un sopralluogo nella zona e l’installazione di dispositivi anti-velocità come dossi. In caso di mancato ascolto delle richieste, i cittadini minacciano di organizzare un flash-mob per attirare l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di garantire la sicurezza stradale e proteggere le vite umane.