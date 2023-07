Il governo Meloni ha varato la nuova carta “Dedicata a te”, prevista dalla scorsa legge di Bilancio, che finalmente diventa disponibile per le famiglie più povere. Questa iniziativa offre un aiuto economico una tantum di 382,50 euro per le famiglie bisognose, con l’obiettivo di affrontare l’aumento dei costi della vita. Tuttavia, il beneficio sarà erogato solo alle famiglie che non usufruiscono già di altri sussidi pubblici, come il Reddito di cittadinanza o l’assegno di disoccupazione. La carta può essere utilizzata per l’acquisto di beni di prima necessità, escludendo le bevande alcoliche. È importante sottolineare che il primo acquisto deve essere effettuato entro il 15 settembre, altrimenti il beneficio decade.

La carta “Dedicata a te” è una Postepay con un valore di 382,50 euro destinata alle famiglie che si trovano in difficoltà nell’acquistare generi alimentari di prima necessità, come pane e pasta. È rivolta a famiglie composte da almeno tre membri e con un ISEE inferiore a 15.000 euro. Il governo ha attivato questa iniziativa per sostenere i nuclei a basso reddito che sono stati colpiti dall’aumento dell’inflazione, che ha portato a una diminuzione delle vendite al dettaglio del 4,7% nel mese di maggio, secondo i dati Istat. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, prevede che l’inflazione possa raggiungere una media del 6% nel 2023.

Per quanto riguarda i tempi di erogazione, il Comune di residenza delle famiglie beneficiarie comunicherà, a partire dal 18 luglio, il numero della carta e l’indirizzo dell’ufficio postale incaricato della consegna. Non sarà necessario presentare alcuna domanda, poiché il meccanismo di assegnazione è automatizzato. Sarà il Comune a inviare un messaggio, probabilmente tramite SMS, alle famiglie che hanno diritto al beneficio. Successivamente, i destinatari dovranno recarsi all’ufficio postale indicato per ritirare la carta. Per attivarla, sarà sufficiente effettuare il primo acquisto.

I possessori della carta “Dedicata a te” potranno beneficiare di uno sconto del 15% sugli acquisti presso gli esercizi commerciali aderenti alla convenzione Masaf, Grande distribuzione e Confesercenti. È importante sottolineare che questo sconto si cumula con le promozioni regolarmente attuate dagli esercizi commerciali, offrendo ulteriori agevolazioni alle famiglie beneficiarie.