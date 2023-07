Le previsioni meteorologiche indicano ancora temporali a tratti molto forti al nord, ma successivamente l’arrivo di un nuovo anticiclone porterà una potente ondata di caldo su tutta l’Italia, con temperature record attese. L’emergenza maltempo terminerà in diverse aree a mezzanotte, ma il caldo tornerà ancora più intenso. Il ministero della Salute ha emesso un bollettino di avviso, segnalando che 10 città riceveranno il bollino rosso a causa dell’impennata delle temperature, che saliranno a 16 il sabato successivo. Le regioni di Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna sperimenteranno temperature roventi, con valori massimi che supereranno i 40°C.

Dopo l’episodio temporalesco, la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e sarà l’anticiclone africano a dominare il quadro meteorologico in tutta Italia. A partire da domenica, con l’arrivo del nuovo anticiclone, il caldo si intensificherà ulteriormente. Si prevedono temperature di 38-39°C in Toscana e Lazio (Firenze e Roma) e oltre i 42°C in Sardegna. Nei primi giorni della settimana successiva, l’anticiclone raggiungerà la massima potenza di calore, con la possibilità di registrare record storici di caldo in alcune città, come Roma.

I dati attuali indicano una temperatura massima di 43°C a Roma (il record attuale è di 40°C), 42°C a Firenze, 41°C a Bologna, 38-40°C sulla Pianura Padana e lungo le coste adriatiche, e addirittura 47-48°C in Sardegna. Oltre al caldo intenso durante il giorno, ci si dovrà confrontare anche con l’afa che renderà le notti insopportabili per molti italiani.