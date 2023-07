Prende il via il progetto di sostegno alla spesa e al fabbisogno alimentare dei nuclei familiari composti da almeno tre persone. Da domani 18 luglio sarà possibile ritirare la card ricaricabile negli uffici postali attraverso un codice che sara’ recapitato alle famiglie che ne hanno diritto sulla base degli elenchi trasmessi dai comuni all’Inps. E tra il primo agosto e il 31 dicembre saranno spendibili i 382,50 euro della social card ‘Dedicata a te’ per l’acquisto di beni e alimenti per famiglie di almeno tre componenti e un Isee fino a un massimo di 15.000 euro lordi.

A questi 382 euro c’e’ la possibilita’ di sommare gli sconti del 15% ottenuti da tutti quelli che nella distribuzione moderna hanno aderito al progetto. La carta e’ attivabile entro il 15 settembre e oltre un milione di famiglie potrebbe farne richiesta. Qualora non fosse utilizzata, dopo il 15 settembre i fondi saranno ripartiti tra le famiglie che avranno attivato la card.