In seguito al crollo di una palazzina in vico Pizza, il Comune di Torre del Greco ha dovuto trovare alloggi di emergenza per un totale di 83 persone. Gli sgomberi sono stati effettuati ieri sera, su richiesta dei vigili del fuoco e in collaborazione con la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che ha ritenuto necessario un intervento cautelativo per garantire la sicurezza degli occupanti. Secondo quanto appreso, sono sgomberati quasi una quindicina di immobili, identificati come a rischio, dalle autorità competenti. Il Comune, in collaborazione con il centro operativo allestito presso palazzo Baronale, sta attualmente valutando soluzioni per garantire l’assistenza adeguata a tutti gli sfollati. È in corso un censimento per identificare ulteriori persone coinvolte e fornire loro il supporto necessario.

La situazione è estremamente critica per le persone coinvolte, che si trovano improvvisamente senza una casa e hanno bisogno di assistenza immediata. Il Comune sta lavorando per trovare soluzioni alloggiative temporanee, garantendo un tetto sicuro e adeguato per tutti gli sfollati. È fondamentale assicurare un’assistenza completa e coordinata per affrontare questa emergenza e fornire supporto alle persone colpite.

La priorità attuale è garantire la sicurezza e il benessere delle persone sfollate. Il Comune, insieme a enti locali e organizzazioni di volontariato, sta collaborando per fornire cibo, vestiti, assistenza medica e tutto ciò di cui gli sfollati potrebbero aver bisogno. È importante che la comunità si unisca per offrire solidarietà e sostegno in questa difficile situazione.

È necessario anche un lavoro di ricostruzione a lungo termine, che coinvolga professionisti qualificati per valutare la stabilità delle strutture ed eventuali misure di riqualificazione e sicurezza. La sicurezza degli edifici e il monitoraggio costante sono fondamentali per evitare tragedie future e garantire la tranquillità dei residenti.