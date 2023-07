Una tragedia ha colpito poco fa il centro antico di Torre del Greco, quando uno stabile è crollato, provocando timori per la presenza di vittime. La palazzina è abitata e si temono tante vittime. Il crollo è avvenuto in una traversa del centralissimo corso Umberto I al civico 61, strada di collegamento con piazza Luigi Palomba. La palazzina a tre piani, abitata da diverse famiglie, è crollata improvvisamente, scatenando immediatamente l’allarme. I vigili del fuoco sono sul posto da diversi minuti e stanno scavando tra le macerie nella speranza di trovare eventuali persone intrappolate. Una donna è già estratta viva dalle macerie.

La comunità locale si è mobilitata, con diversi cittadini che si uniscono alle squadre di soccorso scavando a mani nude tra le pietre per cercare di trovare eventuali sopravvissuti. Al momento, il bollettino sul crollo riporta un solo ferito, le cui condizioni non sono gravi. Tuttavia, resta la preoccupazione per la presenza di altre persone travolte dal crollo.

La situazione è estremamente delicata e le autorità stanno lavorando con urgenza per garantire la sicurezza di chiunque possa essere coinvolto. Le operazioni di soccorso sono complesse e richiedono grande cautela per evitare ulteriori crolli e garantire la protezione delle persone coinvolte nelle operazioni di salvataggio.