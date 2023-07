Un incidente si è verificato ieri sera a Battipaglia quando un albero è caduto in via Italia, nelle vicinanze del Municipio, ferendo un anziano. L’uomo è stato colpito dall’albero caduto e ha riportato ferite che hanno causato sanguinamento. I soccorsi sono immediatamente chiamati e l’anziano è prontamente soccorso sul posto. Successivamente lo hanno trasportato in ospedale, dove è ricoverato per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, le condizioni di salute del malcapitato non sono gravi, secondo le prime informazioni disponibili.

Durante l’incidente, la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, si è resa presente per fornire assistenza e supporto all’anziano ferito. La sua presenza sul luogo dimostra la sensibilità e l’impegno delle autorità locali nel garantire il benessere e la sicurezza dei cittadini.

La caduta dell’albero solleva interrogativi sulla sua stabilità e sulla necessità di una valutazione accurata delle condizioni degli alberi presenti nelle aree pubbliche. È importante adottare misure preventive per garantire che alberi potenzialmente pericolosi vengano identificati e rimossi tempestivamente al fine di evitare incidenti simili.

Le autorità locali stanno conducendo indagini per determinare le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità. È fondamentale che vengano adottate misure adeguate per prevenire futuri incidenti e garantire la sicurezza dei cittadini.