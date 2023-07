Una tragica vicenda ha sconvolto la comunità di Calatabiano, nel Catanese, quando un bambino di soli 18 mesi è morto nel pomeriggio di ieri presso l’asilo nido locale. Secondo le prime informazioni, il piccolo avrebbe avuto una crisi respiratoria che ha richiesto il tempestivo intervento dei soccorsi. Nonostante gli sforzi del personale medico e il tentativo di rianimazione, il bambino ha purtroppo perso la vita.

L’allarme è stato lanciato da una delle maestre dell’asilo, la quale ha prontamente richiesto l’intervento dell’ambulanza del 118. Tuttavia, data la gravità della situazione, il personale medico ha deciso di chiedere l’arrivo dell’elicottero per trasferire il piccolo paziente in ospedale il più velocemente possibile. Purtroppo, nonostante gli immediati sforzi e l’attenzione dedicata dai soccorritori, il bambino non ha retto.

La notizia della morte del piccolo ha lasciato la comunità attonita e addolorata, con molte persone che si sono riunite in lutto e sostegno alla famiglia colpita da questa tragica perdita.

Di fronte a un evento così drammatico, la Procura di Catania ha avviato un’inchiesta per fare chiarezza sulla dinamica dei fatti e accertare con certezza le cause del decesso. L’autopsia sarà fondamentale per svelare eventuali elementi che possano aver contribuito alla tragedia.

Parallelamente all’indagine sulla causa del decesso, i carabinieri stanno svolgendo approfondite indagini sulla tempistica dell’arrivo dei soccorsi. Questo passo è fondamentale per comprendere se ci sono state eventuali negligenze o ritardi nella gestione dell’emergenza.

Le autorità competenti stanno collaborando con il personale dell’asilo nido di Calatabiano per raccogliere informazioni cruciali che possano fornire dettagli chiari e completi sulla situazione che ha portato alla perdita del bambino.