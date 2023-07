Durante un’operazione di contrasto allo spaccio di droga nel quartiere San Giovanni-Barra, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra di Napoli hanno effettuato un controllo su una coppia a bordo di un’auto in via Ferrante Imparato. Il risultato dell’operazione ha portato all’arresto dei due individui, trovati in possesso di droga e di un sistema di videosorveglianza. La donna, napoletana di 35 anni, è trovata in possesso di una busta contenente circa 105 grammi di cocaina e 800 euro in contanti. Il suo compagno, un uomo di 48 anni, era in possesso di 200 euro. I due sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente.

Successivamente, gli agenti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della donna, dove hanno fatto una scoperta sorprendente. All’interno, hanno rinvenuto diverse telecamere collegate a un sistema DVR, che consentiva la videosorveglianza del perimetro esterno dell’edificio. L’impianto di videosorveglianza indica un livello di organizzazione e preoccupazione per la sicurezza che meriterà ulteriori indagini da parte delle autorità competenti.

Entrambi i soggetti arrestati, con precedenti di polizia, dovranno affrontare le conseguenze legali dei loro reati. L’arresto di questa coppia rappresenta un successo nell’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere San Giovanni-Barra, dimostrando l’impegno della polizia nella lotta contro il traffico illegale di droga.