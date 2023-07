Un weekend di controlli su tutto il territorio di Poggiomarino. Grazie alle segnalazioni e alle denunce dei cittadini, l’amministrazione comunale, di concerto con l’Ufficio Affari Sociali del comune e con le forze dell’ordine, ha seguito i controlli sulle condizioni igienico sanitarie di alcuni alloggi di periferia. Messa in salvo una giovane madre con un neonato, allocata poi in una struttura privata ed, in seguito, sono denunciati anche i proprietari di tali tuguri.

“Ci siamo ritrovati di fronte a scene indescrivibili” racconta Antonio Palmieri, l’assessore alla Sicurezza che ha seguito tutti gli spostamenti della Polizia municipale e dei Carabinieri: “le strutture erano fatiscenti ed abusive” continua Palmieri, rassicurando i cittadini: “procederemo sulla strada della sicurezza e della legalità”.

Il primo cittadino Maurizio Falanga invita i poggiomarinesi a segnalare e denunciare: “i cittadini devono continuare a darci una mano, non devono avere timore di denunciare, sabato scorso abbiamo salvato la vita ad un neonato costretto a vivere tra rifiuti di ogni genere. Segnalate, e non smettere di fidarvi delle forze dell’ordine” esorta Falanga.