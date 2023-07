Controlli a Sorrento da parte della polizia, anche in considerazione del netto afflusso dei turisti. A Marina di Puolo, nei pressi di un uliveto adibito a parcheggio a pagamento, gli agenti del commissariato con il personale della polizia della Città Metropolitana di Napoli, è accertata la presenza di un’autofficina non autorizzata. Il proprietario dell’uliveto è denunciato per aver violato la normativa in materia di reati ambientali e sanzionato amministrativamente per un ammontare di 5164 euro. Inoltre, l’autofficina è sottoposta a sequestro così come delle strutture insistenti su quell’area adibite a servizi igienici con annesso serbatoio di acque nere con scarico al suolo.

Non solo, l’uomo è anche sanzionato per violazioni del codice della strada poiché, poco prima, era sorpreso alla guida di un motoveicolo a tre ruote indebitamente utilizzato per il “servizio navetta” non autorizzato; sanzioni per un totale di 6803 euro con conseguente ritiro della carta di circolazione. In merito ai controlli nelle strutture ricettive, sanzionato il proprietario di un immobile che aveva lo affittato senza le prescritte autorizzazioni. Ed ancora, nel corso dell’lato impatto, gli operatori hanno denunciato un turista bolognese poiché sorpreso con un coltello a serramanico della lunghezza di 12 cm.

Gli operatori del distaccamento della Polizia Stradale di Sorrento hanno identificato 93 persone, di cui 11 con precedenti di polizia, controllato 84 veicoli e contesto 12 violazioni del codice della strada per mancata revisione periodica, uso del telefono cellulare durante la guida, sosta vietata, mancato uso del casco protettivo.