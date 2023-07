Un’onda di tristezza e disperazione ha colpito l’Irpinia con l’ennesimo tragico episodio di suicidio. Un giovane di 36 anni residente a Serino è stato trovato impiccato nella sua abitazione di via Fontanelle. Questo drammatico evento ha sconvolto la sua famiglia e gettato l’intera comunità serinese in uno stato di sgomento. Ancora una volta, il “male di vivere” sembra essere una spina insormontabile per alcune persone, e il numero crescente di suicidi nella provincia di Avellino è motivo di allarme sociale.

Il suicidio del 36enne di Serino rappresenta il sesto caso registrato in provincia di Avellino in meno di tre settimane. Appena qualche giorno fa, un uomo di 46 anni ha deciso di porre fine alla sua vita gettandosi dal sesto piano del suo appartamento nel centro del capoluogo irpino, in via Piave, in pieno giorno. Questi eventi tragici stanno mettendo a dura prova la resilienza delle comunità locali e stanno portando alla luce una dolorosa realtà riguardante la salute mentale e il benessere psicologico dei cittadini dell’Irpinia.

Ogni suicidio ha un effetto a catena devastante sulle famiglie coinvolte e sull’intera comunità. Il dolore e la disperazione causati da queste perdite sono indicibili, e la lotta per comprendere le motivazioni che spingono una persona a scegliere la via del suicidio può essere ancora più straziante. Le famiglie delle vittime si trovano ad affrontare un dolore immenso, mentre la comunità locale è spinta a confrontarsi con il bisogno urgente di sostenere la salute mentale dei propri membri.