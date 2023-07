La consegna di sei nuovi autobus rappresenta un passo significativo nell’ambito del piano regionale di ammodernamento del parco autobus per il periodo 2017-2022. Questi nuovi mezzi circoleranno sulla rete Eav (Ente Autonomo Volturno), contribuendo a migliorare il servizio di trasporto pubblico nella regione. Grazie all’implementazione di questo piano, il parco rotabile immatricolato tra il 2018 e il 2023 è ora composto da 198 autobus, un notevole incremento rispetto al passato. Questo significa che su un totale di 365 autobus circolanti, quasi la metà è sostituita o aggiornata, portando a un rinnovamento significativo del parco mezzi.

Ma il processo di ammodernamento non si ferma qui. È già stato avviato un nuovo piano regionale di ammodernamento che si estenderà dal prossimo anno fino al biennio successivo. Questo piano permetterà la fornitura di ulteriori 150 nuovi autobus, di cui 60 saranno elettrici. L’inclusione di autobus elettrici nel parco mezzi rappresenta un passo importante verso la sostenibilità ambientale e l’adozione di soluzioni di mobilità più eco-friendly.

L’investimento in nuovi autobus e, in particolare, nella tecnologia elettrica, contribuirà a migliorare l’efficienza del servizio di trasporto pubblico, riducendo le emissioni di gas serra e promuovendo uno sviluppo sostenibile. Gli autobus elettrici sono noti per essere più ecologici e silenziosi, migliorando così la qualità dell’aria e il comfort dei passeggeri.