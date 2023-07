Un gesto eroico ha avuto luogo nel bel mezzo dell’attività quotidiana in un supermercato di Ogliastro Marina, dove il responsabile del punto vendita, Fulvio Di Nola, è stato testimone di un evento inusuale. Tra i rumori e il brusio delle voci dei clienti, ha udito delle urla e il pianto di un bambino. Immediatamente, qualcosa ha attirato la sua attenzione: “C’è un dottore, c’è un dottore”, le parole che risuonavano tra la folla.

Senza esitazione, un giovane dipendente di nome Cristian ha risposto prontamente alla chiamata di aiuto. Ha notato un bambino di circa due anni tra le braccia della nonna, con del sangue vicino al volto, e ha compreso immediatamente la gravità della situazione. Con calma e lucidità, Cristian è intervenuto in modo provvidenziale per salvare il piccolo.

Il dipendente è riuscito a tirare fuori la lingua del bambino per prevenire il rischio di soffocamento e ha liberato la trachea da un corpo estraneo che il piccolo aveva ingerito. In situazioni di emergenza come queste, è fondamentale mantenere la calma e agire prontamente, cosa che Cristian ha dimostrato di saper fare con grande abilità.

Fulvio Di Nola, riconoscente per l’intervento tempestivo di Cristian, ha espresso la sua gratitudine nei confronti del giovane dipendente. “La cosa più brutta in questi attimi di paura, e che nessuno riesce a rimanere lucido, nessuno chiama i soccorsi, solo urla e grida di sgomento, e tanta, tanta confusione, ed infatti ho dovuto farlo io, urlando al telefono per fare capire il luogo dove ci trovavamo”, ha raccontato Fulvio, sottolineando quanto sia importante la prontezza di chi sa come gestire situazioni di emergenza.

La madre del bambino ha poi rivelato che il piccolo aveva ingerito una moneta da 50 centesimi, informazione fondamentale per i soccorsi che stavano per arrivare. Grazie all’intervento rapido e competente di Cristian, la vita del bambino è salvata, dimostrando come un gesto coraggioso e tempestivo possa fare la differenza in situazioni critiche.