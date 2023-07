Nel tardo pomeriggio di ieri, a Sarno (Salerno), un commando armato composto da almeno cinque persone, con il volto travisato e con i giubbotti antiproiettile, è arrivato nella zona di rione Europa a bordo di un’auto. Il veicolo, intercettato da una pattuglia dei carabinieri, ha iniziato una folle corsa terminata in via Nunziante, dove è andato a sbattere contro un’auto in sosta. Le cinque persone a bordo si sono date alla fuga a piedi. Una è stata arrestata, gli altri componenti si sarebbero dileguati verso il Monte Saretto, facendo perdere le tracce. Testimoni oculari avrebbero udito il rimbombo di almeno due esplosioni di armi da fuoco. Ora sul territorio è attiva una caccia all’uomo con un vasto dispiegamento di forze dell’ordine. A sollevare il caso è Francesco Emilio Borrelli, deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, che parla di “un vero e proprio Far west”, e ha pubblicato sui propri profili social i video dei cittadini che riprendono la scena.

“Sono scene da paese sudamericano – ancora Borrelli -. È questo ciò che sta diventando la nostra terra, le cui strade in troppi casi sono da tempo off-limits per le persone perbene, che rischiano di essere picchiate, accoltellate o essere investite da una pioggia di proiettili. Neanche il peggior disfattista avrebbe ipotizzato uno scenario del genere eppure è ciò che sta avvenendo”. Anche per il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale Domenico Crescenzo “Sarno è diventata un far west. Scene da panico, guardando un video che gira sui social sembra una scena da film. Un commando armato che agisce in pieno giorno ed in pieno centro deve allarmarci e non poco. Bisogna agire con urgenza”. Crescenzo chiederà “con urgenza al prefetto di Salerno la convocazione del comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica”.