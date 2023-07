Il sindaco di Sant’Anastasia (Napoli), Carmine Esposito, ha annunciato una denuncia contro il gestore di energia elettrica per i disservizi che si stanno verificando nella zona alta del paese, dove un centinaio di famiglie lamenta l’interruzione dell’elettricità per circa 12 ore al giorno. Secondo Esposito nella zona vivono anche persone con disabilità, tra le quali alcune che necessitano di macchinari per la respirazione.

“Stamattina mi sono visto costretto a presentare formale esposto alla Prefettura – ha spiegato Esposito – in quanto non riuscivamo a contattare, ai numeri di telefono preposti, nessun operatore umano. Solo dopo 4 ore siamo contattati da alcuni tecnici, che però, nonostante i controlli, ancora non hanno individuato il problema”. Secondo il sindaco, i residenti della zona interessata, resterebbero senza elettricità per circa 12 ore al giorno: “Da una settimana cercano di contattare il gestore – ha aggiunto – e io stesso ho potuto verificare che è quasi impossibile. In questa zona l’elettricità serve anche per far andare in funzione molti serbatoi dell’acqua, e con questo caldo è impensabile provocare simili disagi. Perciò lunedì presenteró una denuncia alla Procura della Repubblica per i disservizi che mettono a rischio l’incolumità dei miei cittadini”.