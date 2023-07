Una nuova giornata inizia con disagi per gli utenti della Circumvesuviana, il sistema di trasporto ferroviario che serve le linee vesuviane. Ancora una volta, i problemi si concentrano sui passaggi a livello, causando interruzioni nella circolazione tra le stazioni di Poggiomarino e Scafati. L’Ente Autonomo Volturno, responsabile della gestione del servizio, ha riferito di problemi tecnici e ha attivato un servizio di bus sostitutivi per mitigare gli inconvenienti. I problemi tecnici ai passaggi a livello sulla Circumvesuviana stanno creando non solo frustrazione ma anche preoccupazione tra gli utenti del servizio. Per il terzo giorno consecutivo, la circolazione tra Poggiomarino e Scafati è stata interrotta a causa di questi problemi, costringendo gli utenti a cercare alternative per raggiungere le proprie destinazioni.

L’Ente Autonomo Volturno, l’ente responsabile della gestione della Circumvesuviana, ha dichiarato che i problemi tecnici sono la causa principale di tali interruzioni. Nonostante gli sforzi per risolvere tempestivamente le situazioni problematiche, la situazione sembra persistere.

Come soluzione temporanea, l’ente ha attivato un servizio di bus sostitutivi sulla tratta interrotta. Sebbene questa misura possa fornire un’alternativa ai passeggeri, molti lamentano il disagio e l’inefficienza di tale soluzione, poiché i tempi di percorrenza sono spesso più lunghi rispetto al normale.

La reazione degli utenti non si è fatta attendere, con molti che esprimono frustrazione per l’incapacità dell’Ente Autonomo Volturno di risolvere definitivamente i problemi. Alcuni utenti hanno criticato l’assenza di una comunicazione chiara e tempestiva da parte dell’ente, che lascia i passeggeri nell’incertezza e senza informazioni sufficienti sulle cause e sui tempi di ripristino del servizio regolare.