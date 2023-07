Un singolare incidente ha paralizzato il servizio ferroviario della Circumvesuviana lunedì scorso, e la causa di tale disfunzione è scoperta essere un uccello morto che è finito sui fili elettrici del treno. Questo evento insolito ha generato un arco elettrico, determinando il blocco del treno presso la stazione di Pompei Villa dei Misteri. Secondo una nota rilasciata dalla Eav (Ente Autonomo Volturno), l’agenzia responsabile della gestione dei trasporti pubblici nella regione, l’incidente è rilevato e analizzato grazie a foto e filmati raccolti durante le attività di assistenza e soccorso al treno fermo.

La nota Eav recita: «Da una prima e più approfondita analisi delle foto e dei filmati raccolti durante le attività di assistenza e soccorso al treno fermo a Pompei Villa dei Misteri – si legge nella nota Eav – si evidenzia la presenza di un corpo estraneo al veicolo». In particolare, è scritto ancora nel comunicato, «l’elemento estraneo è rappresentato dal corpo di un volatile carbonizzato, posto immediatamente vicino al limitatore di sovratensione interessato dall’evento. Lo stesso potrebbe aver innescato l’arco elettrico che ha poi generato gli eventi visibili dal video diffuso sui media, complici le elevate potenze in gioco e le temperature registrate in questi giorni. La commissione d’inchiesta è al lavoro per definire con precisione il tutto».

L’incidente ha sollevato molte domande sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e ha attirato l’attenzione delle autorità sulla necessità di prendere in considerazione situazioni insolite come queste, che potrebbero causare gravi inconvenienti al servizio e alla sicurezza dei passeggeri.