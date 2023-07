Dopo l’approvazione da parte dell’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, l’Ente Autonomo Volturno (Eav) ha ottenuto il certificato di idoneità all’esercizio ferroviario per le reti isolate. Questa certificazione conferma che Eav ha implementato un sistema di gestione della sicurezza sulle linee vesuviane e flegree. L’azienda di trasporti ha comunicato la notizia tramite una nota, sottolineando che il certificato sarà valido fino al 12 gennaio 2028. Eav aveva già ottenuto un certificato analogo per le reti interconnesse rappresentate dalle linee Napoli-Benevento e Napoli-Piedimonte Matese.

