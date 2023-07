Il sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga, interviene in merito alla questione scuola Flocco ed alla paventata chiusura della seconda elementare con la preside che avrebbe “consigliato” ai genitori di iscrivere gli alunni altrove: “Abbiamo saputo da fonti terze della comunicazione della Dirigente scolastica secondo cui si invitano i genitori della seconda classe del Flocco ad iscrivere i propri bambini altrove. Ebbene, ci siamo subito informati e abbiamo saputo che la comunicazione in questione è soltanto preventiva e che nulla è ancora deciso, tant’è che io assieme all’assessora al ramo Maria Carillo siamo attesi venerdì mattina prossimo all’Ufficio Scuola a Napoli per una riunione”.

“Non ci sono, ad oggi, notizie definitive sul futuro della seconda, di certo c’è il nostro impegno a far proseguire i discenti con la stessa classe formatasi l’anno scorso dopo lunghe battaglie. Le battaglie dello scorso anno, inoltre, hanno portato alla formazione di due classi di prima a cui il ciclo è assicurato nella sua totalità. La scuola al Flocco ha futuro e noi siamo pronti a proteggerlo”.

La questione sta sollevando non poche polemiche in città e soprattutto nella popolosa frazione di Flocco, dove già per formare la prima dello scorso anno si partì da una mobilitazione popolare. Un lavoro che sarebbe vanificato qualora fossero confermate le notizie finora emerse.