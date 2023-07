Il governo italiano sta preparando un incentivo finanziario che promuoverà l’assunzione dei giovani da parte delle aziende, fornendo loro un supporto per realizzare i loro desideri e progetti. Questa misura sarà rivolta principalmente ai giovani di età inferiore ai 36 anni, una fascia di età che attualmente rappresenta una percentuale significativa di disoccupati nel paese. L’obiettivo principale di questo bonus assunzioni è incoraggiare le aziende a investire nell’assunzione di giovani talenti, offrendo loro opportunità di formazione e, soprattutto, contratti a tempo indeterminato. Si è discusso molto riguardo alla diffusione di contratti precari e di apprendistato a tempo indeterminato, e questo incentivo mira a porre fine a questa situazione.

A quali categorie si applicherà il bonus assunzioni? Saranno beneficiari di questo incentivo tutte le aziende che rispettano determinati requisiti e che assumeranno giovani di età inferiore ai 36 anni. Le aziende potranno beneficiare di un abbattimento dei contributi previdenziali di circa 8.000 euro, rendendo questa iniziativa ancora più vantaggiosa per loro. Si tratta di una soluzione che potrebbe soddisfare tutte le parti coinvolte, anche considerando le divergenze di opinioni esistenti tra le diverse categorie.

Prima di poter usufruire di questo bonus per le assunzioni, sarà necessaria l’approvazione dell’Unione Europea, ma ci si aspetta che questa conferma arrivi a breve. Nel prossimo paragrafo forniremo ulteriori dettagli sui requisiti e sulle categorie interessate, ma è importante sottolineare che questo bonus non è limitato esclusivamente all’età dei beneficiari, come suggerisce il titolo stesso.

In generale, il bonus assunzioni sarà rivolto principalmente a coloro che hanno un’età inferiore ai 36 anni, ma esisteranno anche vincoli contrattuali. Sarà necessario non aver avuto un contratto a tempo indeterminato precedentemente interrotto. Questa condizione è simile a quella richiesta per altri ammortizzatori sociali per i disoccupati. Non ci saranno distinzioni tra lavoro a tempo pieno e part-time, e la richiesta potrà essere presentata tramite l’INPS. Il bonus avrà validità per l’intero anno 2023, offrendo una prospettiva di sostegno continuativo per i giovani alla ricerca di occupazione.