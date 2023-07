La distribuzione della nuova social card “Dedicata a te” è iniziata, offrendo un sostegno importante alle famiglie più in difficoltà. La carta, caricata con un importo di 382,50 euro, deve essere attivata entro il 15 settembre, altrimenti l’importo non potrà più essere utilizzato.

Questa carta è uno strumento prezioso che permette di acquistare beni alimentari di prima necessità. Tra gli alimenti acquistabili con la social card “Dedicata a te” troviamo:

Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

Pescato fresco

Latte e suoi derivati

Uova

Oli d’oliva e di semi

Prodotti della panetteria, pasticceria e biscotteria

Paste alimentari

Cereali come riso, orzo, farro, avena, malto, mais e altri

Farine di cereali

Ortaggi freschi, lavorati

Pomodori pelati e conserve di pomodori

Legumi

Semi e frutti oleosi

Frutta di qualunque tipologia

Alimenti per bambini e prima infanzia, inclusi latte di formula

Lieviti naturali

Miele naturale

Zuccheri

Cacao in polvere

Cioccolato

Acque minerali

Aceto di vino

Caffè, tè, camomilla

Tuttavia, alcuni prodotti non possono essere acquistati con la Carta “Dedicata a te”, come gli alcolici, i farmaci e alcuni prodotti specifici come aceto balsamico o marmellata.

Ogni Comune, ricevuti gli elenchi dei beneficiari predisposti dall’INPS, è tenuto a informare le famiglie aventi diritto alla Carta. Ciò può avvenire tramite una lettera inviata via posta ordinaria oppure attraverso un’apposita pagina sul sito del Comune dedicata alla social card. In alternativa, le famiglie possono verificare autonomamente collegandosi al sito del Comune con SPID/CIE.

La Carta “Dedicata a te” rappresenta una risorsa essenziale per aiutare le famiglie in situazioni di difficoltà economica, consentendo loro di acquistare cibo e beni alimentari essenziali per la sopravvivenza e il benessere.