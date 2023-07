Il Ministero della Salute ha pubblicato avvisi di richiamo per diversi prodotti alimentari a causa di gravi rischi microbiologici per la salute dei consumatori. I richiami riguardano un lotto di formaggio canestrato e diversi lotti di tartare di bovino contaminati da batteri dannosi come Escherichia Coli e Listeria. Le informazioni dettagliate sono state pubblicate nella sezione ‘Richiami Alimentari’ del portale del Ministero della Salute.

Le confezioni di tartare di manzo contrassegnate dal lotto numero 25223TA e scadenze fissate per i giorni 4-5-6 luglio 2023 sono state ritirate dal mercato a causa della presenza del batterio Escherichia Coli. Le confezioni vendute con denominazioni diverse come Fiorani Tartare, Bovino Tartare e Tartare sono prodotte da Fiorani & C spa, con sede a Piacenza, e vendute in confezioni da 210 grammi.

Il formaggio Canestrato di Toto, marchio CEITD6L2N, prodotto nello stabilimento di Soc. Cop Produttori di Formaggi di Vetralla (Viterbo), è stato ritirato a causa della presenza del batterio Listeria monocytogenes. La scadenza per questo prodotto è fissata al 6 luglio 2023.

Inoltre, è stato effettuato un ritiro di una spezia indiana chiamata Shani Gran Masala, con lotto numero 101/NA/W2B, prodotta in Germania da Global Foods Trading. Questo richiamo è stato emesso a causa della possibile tossicità acuta dovuta alla presenza di ossido di etilene.

Le autorità sanitarie raccomandano ai consumatori di non consumare i prodotti interessati dai richiami e di restituirli al punto di acquisto. Queste misure sono necessarie per garantire la sicurezza alimentare e proteggere la salute dei consumatori.