Dopo dieci mesi dall’accaduto, le forze dell’ordine hanno fatto una svolta nell’indagine relativa al furto di una Vespa Piaggio a Gragnano. I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato un uomo di Scafati, già noto alle autorità, per il suo coinvolgimento nel furto della motocicletta. L’uomo si trovava già detenuto per un’altra causa presso il carcere di Bellizzi Irpino. L’arresto è eseguito in base a un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, che ha previsto gli arresti domiciliari per il soggetto. Questi dovrà indossare un braccialetto elettronico per il controllo della sua posizione.

Secondo quanto emerso dalle indagini svolte dai militari della stazione di Gragnano, il furto sarebbe avvenuto il 4 ottobre dell’anno precedente. L’uomo, in concorso con una donna non ancora identificata, avrebbe raggiunto Gragnano alla guida di un furgone e insieme avrebbero rubato la Vespa Piaggio, parcheggiata in via Vittorio Veneto.

Le indagini hanno fatto uso delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili. Grazie a tali immagini, i carabinieri hanno potuto pervenire con elevata probabilità all’identificazione del presunto autore del furto, che si trovava nei luoghi di commissione dello stesso il giorno del furto.

La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha confermato l’avanzamento delle indagini e il risultato dell’arresto. L’uomo di Scafati è stato destinatario del provvedimento di arresto domiciliare con il braccialetto elettronico, mentre le ricerche continuano per individuare e identificare la donna coinvolta nel furto.