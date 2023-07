Undici presunti affiliati del clan camorristico dei Gallo-Cavalieri, ritenuti protagonisti della faida che ha scosso la città di Torre Annunziata, sono finiti arrestati dai Carabinieri. Su di loro è infatti notificata un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice del Tribunale di Napoli Gabriella Logozzo. L’operazione è il completamento delle indagini condotte dalla Procura distrettuale, che aveva portato all’arresto di undici persone il 22 giugno scorso. Le indagini, coordinate dal nucleo investigativo del Gruppo di Torre Annunziata, sono scaturite dalla faida tra il clan Gallo-Cavalieri, il clan Gionta e il “IV sistema”, una cosca neocostituita, attivi nell’area oplontina. I reati contestati includono associazione di tipo camorristico, estorsione, detenzione illegale di armi, reimpiego di denaro illecito e sostentamento dei familiari degli affiliati.

Le undici ordinanze di custodia cautelare sono eseguite nelle carceri di Napoli-Secondigliano e Santa Maria Capua Vetere. I destinatari delle misure cautelari sono: Salvatore Abbellito, Giuseppe Colonia, Salvatore Gallo, Gennaro Gallo Battipaglia, Carmine De Rosa, Liberata Colonia, Michelina Manzo, Francesco Gallo, Lucia Gallo, Luigi Visciano e Carmine Vitagliano. Secondo gli inquirenti, Abbellito, insieme a Giuseppe Colonia, Salvatore Gallo e Gennaro Gallo Battipaglia, avrebbe assunto la direzione dell’organizzazione criminale dei Gallo-Cavalieri in seguito agli arresti dei capiclan “storici”. Sarebbero stati loro a pianificare le strategie criminali, stabilire i rapporti con il clan Gionta, gestire le somme illecite e organizzare estorsioni verso imprese e commercianti.

Le imprese più colpite dalle estorsioni erano le agenzie di onoranze funebri, costrette a pagare somme che variavano da 250 euro per ogni funerale fino a cifre mensili di 10.000 euro. Questi pagamenti erano richiesti come sostegno per i detenuti e le loro famiglie. Le indagini hanno svelato un sistema di estorsione ben organizzato, in cui le somme di denaro illecitamente ottenute erano redistribuite tra gli affiliati del clan.