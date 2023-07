Un incidente stradale avvenuto a Somma Vesuviana ha causato disagi alla circolazione ma fortunatamente non ha provocato feriti gravi. A comunicarlo è il sindaco Salvatore Di Sarno, il quale ha reso noto l’evento tramite i social media. L’incidente coinvolge un camion che si è incastrato sotto un balcone prospiciente la sede stradale, causando danni e potenziali rischi per la sicurezza. Di conseguenza, il sindaco ha ritenuto opportuno prendere provvedimenti immediati per garantire la sicurezza della zona. Per questo motivo, è emessa un’ordinanza di interdizione della circolazione su via traversa Allocca, al fine di evitare ulteriori pericoli e permettere gli interventi di ripristino e di sicurezza necessari.

Il sindaco consiglia ai cittadini di seguire percorsi stradali alternativi, al fine di evitare possibili disagi durante il periodo di interdizione. È fondamentale rispettare le misure di sicurezza adottate dalle autorità locali per proteggere i cittadini e gli automobilisti durante queste situazioni. Nonostante i disagi causati dalla chiusura temporanea della strada, è un sollievo sapere che l’incidente non ha causato feriti gravi. La sicurezza dei cittadini rimane una priorità assoluta, e gli interventi delle autorità locali sono volti a garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti.