Ieri mattina a Casamicciola, si è verificato un pericoloso incidente che ha suscitato grande paura tra i residenti e i turisti presenti. Un grosso rimorchio utilizzato per la vagliatura del legname è finito in modo incontrollato sugli scogli del lungomare dopo aver percorso diversi metri di strada senza controllo. Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti, ma ha creato una situazione di preoccupazione e panico tra i presenti.

Il macchinario coinvolto nell’incidente, un rimorchio di circa 10 metri di lunghezza e con un peso di diverse tonnellate, era posizionato all’interno del complesso del Pio Monte della Misericordia da una ditta incaricata dello smaltimento dei residui di una frana avvenuta il 26 novembre precedente. In circostanze ancora da chiarire, il rimorchio ha cominciato a muoversi da solo, prendendo velocità e uscendo dall’area del Pio Monte. Ha quindi percorso il viale di accesso al complesso e ha raggiunto l’ex statale 270, una strada molto trafficata, proseguendo fino a finire sugli scogli del lungomare. Durante la sua corsa incontrollata, il rimorchio ha attraversato l’arteria stradale e anche il marciapiede frequentato abitualmente da cittadini e turisti.

Fortunatamente, durante la corsa incontrollata del rimorchio, nessuna persona è rimasta investita o ferita. Sul luogo dell’incidente sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine, e l’area è transennata per garantire la sicurezza dei presenti. In seguito è arrivato un camion gru per rimuovere il macchinario dalla zona.

Il sindaco di Casamicciola, Giosi Ferrandino, ha espresso forte preoccupazione riguardo a incidenti di tale portata e ha chiesto che siano fatte indagini per stabilire le responsabilità dell’accaduto. Ferrandino ha anche sottolineato l’importanza di verificare se siano stati utilizzati tutti i dispositivi di sicurezza durante l’utilizzo del rimorchio coinvolto nell’incidente. La sicurezza dei cittadini e dei lavoratori non può essere messa a rischio, specialmente durante l’esecuzione di lavori pubblici.