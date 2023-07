Il sindaco di Poggiomarino Maurizio Falanga ha annunciato un cambio nella Giunta Comunale. A seguito delle dimissioni dell’Assessore Rachele Sorrentino, il Sindaco ha provveduto a nominare Lisa Speranza come nuovo Assessore. Il primo cittadino ha espresso il suo ringraziamento a Rachele Sorrentino per il contributo dato alla Comunità e all’Amministrazione Comunale, sottolineando l’ottimo lavoro svolto nelle deleghe affidatele. La nuova Assessore Lisa Speranza è stata selezionata per assumere il ruolo precedentemente ricoperto da Sorrentino e subentra nelle sue funzioni. Contestualmente, il Consigliere Comunale Salvatore De Rosa prende il posto di Lisa Speranza nel Consiglio Comunale.

Intanto Cresce la famiglia di Fratelli d’Italia a Poggiomarino. Salvatore De Rosa, storico forzista, primo dei non eletti durante le passate amministrative, con 285 preferenze, lascia il gruppo politico di Forza Italia per entrare tra le fila di Fratelli d’Italia.

Il passaggio politico è commentato dal coordinatore cittadino di FdI, Giuseppe Orefice: “Continua il processo di crescita iniziato nel 2019, anno in cui ho ricevuto la nomina di commissario cittadino. Ho sempre ritenuto importante per la crescita partitica l’apertura totale a chi può dare un contributo forte alla nostra squadra. Con Salvatore la nostra famiglia si fortifica in esperienza e saggezza. Il nostro progetto è in continua evoluzione. Salvatore ha scelto di fare parte del nostra squadra per fortificare la nostra azione amministrativa al fianco della amministrazione Falanga. Come commissario cittadino sono felicissimo di poter annunciare questo nuovo ingresso che rafforza il percorso serio e coerente del nostro partito”. Soddisfazione da parte del deputato Michele Schiano che fa sapere di essere ” sempre più soddisfatto del lavoro del coordinatore cittadino il cui obiettivo resta sempre il bene del partito”