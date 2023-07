La città di Napoli e l’intera regione della Campania stanno affrontando un intenso fine settimana caratterizzato da un’ondata di caldo persistente. Il Ministero della Salute ha pubblicato un bollettino sulle ondate di calore in tutta Italia, evidenziando la situazione delicata a Napoli con temperature che raggiungono i 33 gradi e percezioni fino a 37 gradi, accompagnate da un’elevata umidità. La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di criticità per il rischio meteo da “ondata di calore”, che rimarrà in vigore fino a mercoledì.

Durante questo periodo, si prevedono temperature ben al di sopra dei valori medi stagionali, con aumenti di 7-9 gradi, e un’elevata umidità, che potrebbe superare il 70-80%, soprattutto durante le ore serali e notturne, in condizioni di scarsa ventilazione. Le temperature potrebbero superare i 40 gradi, creando condizioni di caldo intenso e disagio fisico per le persone più fragili, come anziani e bambini.

Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, questa seconda ondata di caldo africano continuerà per diversi giorni, con una breve tregua causata da un centro depressionario nel Regno Unito. Sebbene i temporali possano interessare l’arco alpino, il resto d’Italia non subirà cambiamenti, anzi, il caldo intenso si accentuerà nel Sud, con temperature di 40 gradi previste anche in Puglia, e 36-37 gradi in Calabria, Basilicata e Campania. Al Centro-Nord, grazie all’arrivo di correnti atlantiche deboli, le temperature tenderanno a diminuire leggermente.

L’afa contribuirà a un ulteriore disagio fisico, soprattutto per le persone più vulnerabili. Le notti diventeranno tropicali, con temperature notturne costantemente sopra i 20 gradi, mentre Napoli si attesterà intorno ai 24 gradi. Gli anziani e le persone fragili sono particolarmente a rischio e si prevede un aumento significativo degli accessi al pronto soccorso se le alte temperature persistono per più giorni. È importante prestare attenzione e prendere le misure necessarie per affrontare l’ondata di caldo, come mantenere l’igiene idrica, cercare luoghi freschi, evitare l’esposizione diretta al sole e monitorare il proprio stato di salute.