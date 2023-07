Quanto accaduto nel comune di Baronissi, quando un neonato è rimasto ferito dal crollo di alcuni calcinacci, potrebbe finire oggetto di un’indagine in procura a Nocera Inferiore. La famiglia del piccolo è pronta a sporgere denuncia nei confronti dei proprietari dell’abitazione, in cui si è verificato l’incidente. Nonostante le lesioni riportate dal neonato siano di lieve entità, la famiglia intende avviare un’azione civile per risarcimento danni e presentare una denuncia penale.

Il piccolo, di soli due mesi, è ferito quando alcuni calcinacci si sono staccati dal solaio di una camera da letto e sono caduti sul letto e sulla culla in cui si trovava. Fortunatamente, si è evitata una tragedia, ma il bambino ha riportato ferite alla testa e al torace. Gli operatori del 118 sono intervenuti sul posto e hanno trasferito il neonato in ambulanza all’ospedale Ruggi di Salerno, dove è preso in carico dal personale medico e gli sono fornite le cure necessarie. Dopo una settimana di monitoraggio delle sue condizioni, il bambino è dimesso.

La famiglia del neonato intende intraprendere un’azione civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’incidente. Inoltre, si appresta a presentare una denuncia penale nei confronti dei proprietari dell’immobile. Pare che la stessa famiglia avesse precedentemente segnalato più volte le condizioni precarie del soffitto e i rischi connessi agli stessi proprietari, senza che fossero state prese adeguate misure di sicurezza.