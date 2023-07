La provincia di Napoli scossa da un’altra tragica morte sul lavoro, con la perdita di Raffaele Foresta, un uomo di 59 anni, nato a Cicciano e residente a Roccarainola. Il terribile incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo le 13, quando l’uomo stava svolgendo le sue mansioni presso una ditta operante nel campo dell’edilizia a San Giuseppe Vesuviano. Durante le operazioni, Foresta è caduto da un’altitudine considerevole, causando gravi lesioni al bacino, alle costole e alla gamba.

Immediatamente soccorso, è trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola. A causa della gravità delle ferite riportate, è stato successivamente trasferito all’ospedale “del Mare” di Napoli, dove il personale medico ha tentato in ogni modo di salvargli la vita.

Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale sanitario, il 59enne non è riuscito a sopravvivere e intorno a mezzanotte è deceduto a causa di un arresto cardiaco.

Le circostanze precise dell’incidente devono ancora essere completamente chiarite, e su questa tragica vicenda indagano i carabinieri della stazione di Ottaviano. Il caso solleva l’importante questione della sicurezza sul lavoro e delle misure necessarie per prevenire simili tragedie.

La morte di Raffaele Foresta è un duro colpo per la comunità locale, lasciando la sua famiglia, gli amici e i colleghi nel dolore e nel cordoglio. Il settore dell’edilizia, noto per i suoi rischi intrinseci, richiede una maggiore attenzione e una costante vigilanza per garantire la sicurezza dei lavoratori.