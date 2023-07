Un incendio ha completamente distrutto all’alba la ‘Venere degli stracci, l’installazione di arte contemporanea realizzata dall’artista Michelangelo Pistoletto. Le fiamme hanno sciolto la statua e ridotto in cenere gli indumenti vecchi che la ‘adornavano’. In piazza Municipio a Napoli, per domare le fiamme, sulla cui origine si indaga, vigili del fuoco e polizia municipale. L’incendio è scoppiato tra le 5,13 e le 5,30. A testimoniarlo i video postati da passanti e tassisti che in quei minuti attraversavano la piazza. Della statua della ‘Venere’ restano solo pochissimi brandelli di tela di vetroresina. Per il resto, a salvarsi è stata solo la struttura metallica. Varie le ipotesi sulle cause dell’incendio anche se appare da escludere l’autocombustione visto che la struttura non conteneva nessun apparato elettrico.

Sul posto del rogo della ‘Venere degli stracci’ in piazza Municipio a Napoli si è recato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, chiamato da alcuni cittadini che hanno assistito inermi al rogo. Borrelli ha anche realizzato dal posto una diretta Fb. “L’opera costituita in gran da parte di stracci, quindi materiale infiammabile – sottolinea Borrelli – era esposta agli agenti atmosferici e agli attacchi vandalici senza particolari misure di sicurezza in una piazza dove purtroppo soprattutto la notte avvengono continui atti di inciviltà e teppismo che noi denunciamo da tempo”. “In una città dove monumenti , opere d’arte ed edifici storici sono continuamente sotto attacco questa è l’ennesima vicenda che ci fa veramente rabbia. Non si sa la natura del rogo ma intanto ci addolora sapere che quest’opera è andata distrutta”, aggiunge Borrelli.