Abitazioni evacuate per precauzione: è impossibile respirare l’aria appestata dalla nuvola nera che si solleva dall’azienda conserviera ”La Torrente” che da questa mattina è avvolta dalle fiamme per un incendio divampato nel deposito dell’industria di pomodori, che in questi giorni ha avviato la stagione della massima produzione. L’incendio, in via Casa D’Auria, a Sant’Antonio Abate, sta impegnando i vgili del fuoco: 6 squadre, con i rinforzi giunti dai comandi di Salerno, Avellino e Caserta. Sul posto anche i carabinieri e i soccorsi del 118.

”Abbiamo chiesto un ulteriore intervento del 118, potenziato i soccorsi sul territorio e chiesto l’intervento di Italgas ed Enel per evitare ulteriori disagi – commenta il sindaco Ilaria Abagnale – Stiamo evacuando anche le abitazioni limitrofe in via precauzionale. I soccorsi sono attivi – aggiunge Ilaria Abagnale – e abbiamo chiesto l’ausilio anche del Ross di Castellammare di Stabia accanto alla nostra Protezione civile. Inoltre, ci stiamo attrezzando per le forniture di acqua e qualsiasi cosa possa servire ai residenti”.