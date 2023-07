Un incendio improvviso ha scossovia Settetermini isolato 11, a Boscoreale, Napoli, ieri sera intorno alle 23:30. Le fiamme hanno interessato alcune sedie e un divanetto collocati nelle vicinanze di un chiosco abbandonato. Le cause precise dell’incendio sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Il rogo ha generato preoccupazione tra i residenti e le persone presenti nella zona. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme e di evitare che si propagassero ulteriormente. Nonostante ciò, il chiosco ha riportato lievi danni a una parete esterna.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che hanno avviato le indagini per determinare le cause precise dell’incendio. Gli inquirenti stanno esaminando attentamente la scena e raccogliendo eventuali prove per capire se si tratti di un atto doloso o di un incidente accidentale.

Episodi di incendi possono avere conseguenze disastrose e rappresentano una minaccia per la sicurezza delle persone e delle strutture circostanti. È fondamentale identificare le cause di questi eventi al fine di adottare le misure necessarie per prevenirli e proteggere la comunità.