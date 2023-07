Una misteriosa scomparsa ha gettato nella preoccupazione la comunità di Salerno, in seguito alla sparizione di Brenda Cuomo, una giovane ragazza di 23 anni residente a Capriglia. I genitori hanno segnalato la sua scomparsa alle autorità, ma fino ad ora non sono emerse informazioni sulla sua ubicazione. La Polizia e i Carabinieri sono impegnati in attive ricerche per ritrovare la giovane.

Brenda Cuomo, una commessa presso un negozio della zona orientale della città, ha fatto l’ultima telefonata alla madre alle 14:30 di ieri, informandola che era a casa e che non era andata al lavoro a causa di un ritardo accumulato la sera precedente. Nonostante questo episodio, le fonti investigative ritengono improbabile che sia stato il motivo scatenante della sua scomparsa.

La ragazza, descritta come normale e senza segni di depressione o uso di sostanze stupefacenti, è alta circa 1,60 metri e pesa 45 chili. Non ha con sé il cellulare, che è stato ritrovato a casa, ma ha con sé solo il portafogli. Non si hanno notizie neanche della sua auto, una Clio bianca.

La madre, tornata a casa la sera dal lavoro, ha trovato la figlia assente e, preoccupata, ha denunciato immediatamente la scomparsa alle autorità. Attraverso i social media, ha lanciato un appello disperato, chiedendo alla figlia di tornare a casa: “Torna da mamma, ti prego. Aiutatemi”.

Le autorità sono impegnate in una vasta ricerca, esplorando ogni possibile pista per cercare di trovare indizi sul luogo dove potrebbe trovarsi Brenda. L’assenza di motivazioni apparenti e la mancanza di contatti con amici o familiari rendono l’indagine più complessa.