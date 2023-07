Una tranquilla strada del centro cittadino di Celle di Bulgheria, un pittoresco borgo cilentano, è stata teatro di una rissa violenta tra due uomini del posto. La discussione è nata a causa di un’auto che occupava uno spazio utile per la manovra di un 59enne, il quale ha chiesto al conducente dell’altro veicolo, un 50enne, di spostarsi. La richiesta è ignorata, scatenando una lite che si è rapidamente trasformata in una violenta colluttazione. La situazione ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato entrambi gli uomini all’ospedale di Vallo della Lucania per le ferite riportate. Ora, i protagonisti della rissa rischiano azioni giudiziarie dopo l’intervento dei carabinieri sul posto.

Il confronto tra il 59enne e il 50enne è iniziato quando il primo ha chiesto all’altro di spostare la sua auto, in quanto occupava uno spazio necessario per permettere al 59enne di effettuare una manovra per uscire dalla strada. Nonostante si trattasse di un parcheggio pubblico, il conducente dell’auto non ha ritenuto di dover dare seguito alla richiesta del concittadino, negando implicitamente che si trattasse di uno spazio condiviso. La situazione ha scaldato gli animi, con scambio di insulti che hanno rapidamente sfociato in un confronto fisico.

Davanti agli sguardi attoniti dei presenti, la situazione è presto sfuggita di mano. Gli uomini si sono picchiati ferocemente nel bel mezzo del parcheggio, senza preoccuparsi delle conseguenze della loro violenta lite. L’aggressione ha causato gravi ferite ad entrambi i contendenti, che hanno richiesto un tempestivo intervento dei soccorsi.

Il 50enne ha riportato una ferita all’occhio, mentre il 59enne ha riportato due dita fratturate durante la colluttazione. La gravità delle ferite ha reso necessario il trasporto in ambulanza all’ospedale di Vallo della Lucania, dove entrambi sono stati sottoposti alle cure mediche del personale sanitario.