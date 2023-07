Il governo italiano ha introdotto la carta “Dedicata a te” come parte del bonus spesa, un contributo economico di 382,5 euro destinato all’acquisto di generi alimentari di prima necessità. Il governo ha stanziato oltre 500 milioni di euro per questa misura nell’ultima legge di bilancio. Circa 1,3 milioni di famiglie con un Isee inferiore a 15.000 euro avranno diritto a questo beneficio. La carta sarà disponibile dal 18 luglio e potrà essere utilizzata per l’acquisto di generi alimentari, escludendo alcolici e tabacco, dal 1° agosto al 31 dicembre 2023. C’è un elenco di alimenti che sarà possibile comprare e di cui oltre agli alcolici non fanno per ora parte i surgelati e le confetture.

Il Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha stabilito una lista di alimenti che possono essere acquistati utilizzando la carta prepagata. Tra gli alimenti inclusi ci sono carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine e cunicole, pescato fresco, latte e suoi derivati, uova, oli d’oliva e di semi, prodotti da forno, paste alimentari, riso, cereali, ortaggi freschi e lavorati, pomodori pelati e conserve di pomodori, legumi, frutta, alimenti per bambini e prima infanzia, lieviti naturali, miele, zuccheri, cacao in polvere, cioccolato, acque minerali, aceto di vino, caffè, tè, camomilla, e molti altri.