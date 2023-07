Il momento tanto atteso per scoprire se la Carta Solidale con il bonus da 382,50 euro è stata assegnata o meno si avvicina. Tuttavia, al momento, non è stata ancora svelata la graduatoria con i nominativi dei beneficiari. I Comuni e l’INPS sono già a conoscenza dei beneficiari, ma non è chiaro quando e dove verrà pubblicata la graduatoria. Secondo le informazioni disponibili, la scadenza per il pagamento della Carta Solidale è stata rinviata al 18 luglio 2023. È previsto che nell’applicativo web, a cui solo gli operatori comunali autorizzati possono accedere, saranno pubblicate le liste definitive dei beneficiari con i relativi codici delle carte assegnate.

Tuttavia, le tempistiche possono variare per ogni Comune, e quindi è probabile che prima del 18 luglio non ci saranno comunicazioni ufficiali in merito. Sarà compito dei Comuni valutare come comunicare ai beneficiari l’assegnazione della Carta Solidale. Alcuni Comuni potrebbero rendere pubblica la graduatoria sul loro sito web, ma non tutti saranno obbligati a farlo.

È probabile che i Comuni comunichino direttamente ai beneficiari l’assegnazione tramite SMS utilizzando il recapito telefonico fornito all’INPS al momento della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Non è chiaro se la comunicazione verrà inviata anche tramite posta elettronica. In ogni caso, sarà necessario portare con sé il messaggio ricevuto al momento del ritiro della Carta Solidale presso l’ufficio postale. L’operatore verificherà il messaggio e assegnerà la Carta Solidale con il numero identificativo attribuito dalla procedura.