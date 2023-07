La Regione Campania ha emesso un bando pubblico con l’obiettivo di promuovere il diritto allo sport per tutti i minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni. Il programma prevede l’assegnazione di voucher per l’accesso gratuito all’attività sportiva durante l’anno 2023-2024. L’iniziativa mira a sostenere le famiglie a reddito medio-basso e prevenire l’abbandono delle attività sportive da parte dei minori. Saranno garantite priorità ai minori con disabilità fisico-motoria, visiva, uditiva e intellettiva. CLICCA QUI PER IL BANDO.

Diritto allo sport per tutti: L’obiettivo principale è sviluppare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti i minori, indipendentemente dalla loro situazione economica o sociale.

Sostegno alle famiglie a reddito medio-basso: Il bando intende agevolare le famiglie con un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) fino a 17.000 euro, nel caso di nuclei familiari con fino a tre figli, e fino a 28.000 euro per nuclei familiari con quattro o più figli. Questo sostegno permetterà alle famiglie di coprire le spese di iscrizione e partecipazione ai corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche.

Prevenire l’abbandono delle attività sportive: Il bando mira a scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva da parte dei minori tra i 6 e i 15 anni, garantendo loro l’opportunità di continuare a partecipare a iniziative sportive.

Priorità per minori con disabilità: Il progetto definisce una priorità per i minori con disabilità fisico-motoria, visiva, uditiva e intellettiva, assicurando loro l’accesso alle attività sportive in modo inclusivo.

Per essere beneficiari del voucher, i minori devono far parte di un nucleo familiare con un ISEE entro i limiti stabiliti (fino a 17.000 euro per famiglie con fino a tre figli, fino a 28.000 euro per famiglie con quattro o più figli). Inoltre, il genitore o tutore legale deve soddisfare i seguenti requisiti: essere cittadino italiano o dell’Unione Europea o possedere un regolare permesso di soggiorno di lungo periodo o avere lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria; essere residente in un comune della Campania e aver effettuato la preiscrizione presso una delle associazioni o società sportive partecipanti al progetto.

Le richieste di accesso al voucher devono essere presentate esclusivamente tramite una piattaforma dedicata, non saranno accettate istanze inviate tramite PEC, e-mail, posta ordinaria o raccomandata. Ogni minore può presentare una propria istanza, e nel caso di più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, è necessario presentare una nuova istanza per ciascun minore.

Con questa iniziativa, la Regione Campania intende promuovere la pratica sportiva, la socializzazione e l’inclusione dei minori, favorendo uno stile di vita sano e attivo, nonché un ambiente di crescita e sviluppo positivo per le future generazioni.