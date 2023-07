Sopralluogo del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli presso la spiaggia di Rovigliano che abbraccia per continuità i comuni di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, le cui amministrazioni sono però sciolte per infiltrazione camorristica. Accompagnato infatti da Simona Ferraro (GEV Campania), Francesco Ferraro (Osservatorio degrado urbano Castellammare di Stabia), Elena Marini del gruppo stabiese di Europa Verde, Marilena Schiano Lo Moriello co-portavoce cittadina EV e Raffaele Lombardi, il deputato di AVS ha constatato la situazione di estremo degrado in cui versa questa porzione di litorale.

“Siamo in una spiaggia che dovrebbe essere volano di turismo – ha dichiarato Borrelli insieme ai presenti – che tuttavia giace abbandonata a sé stessa a causa dell’incuria e dell’indifferenza delle amministrazioni comunali. Una terra di nessuno dove il paradosso è trovare finanche un lido “gestito” abusivamente in una zona dov’è vietata la balneazione con tanto di cartello e scaletta. Abbiamo trovato cavalli e” cavalieri” che galoppavano in luoghi non consoni e in modo non conforme alla legge. Tutto intorno capannoni abbandonati con rifiuti di ogni genere, compresa una barca arenata sulla spiaggia da anni , piloni in mezzo al mare di passerella mai realizzata, collettori di depuratori pericolosi lasciati aperti senza alcuna sicurezza. Serve un’opera di bonifica radicale dell’intera area per restituire ai cittadini il mare e la spiaggia in piena sicurezza”.