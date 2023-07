Napoli sta affrontando una serie di blackout ingiustificabili che stanno causando danni e disagi ai cittadini, alle aziende e ai professionisti della zona. L’avvocato Angelo Pisani, presidente di Noi Consumatori, ha sollevato la questione e chiede spiegazioni al governo e all’Enel, l’azienda elettrica responsabile della fornitura di energia nella zona. Pisani sostiene che i cittadini di Napoli pagano per il servizio elettrico come tutti gli altri e, quindi, è legittimo chiedere risarcimenti per i disagi subiti a causa dei ripetuti distacchi di corrente.

Da diversi giorni, diverse zone della città di Napoli stanno sperimentando interruzioni di corrente elettrica, causando notevoli inconvenienti e danni per i residenti, le attività commerciali e gli operatori professionali. La situazione sta destando preoccupazione e frustrazione tra la popolazione locale, che si aspetta una spiegazione e una soluzione tempestiva da parte delle autorità competenti e dell’azienda elettrica.

L’avvocato Angelo Pisani, presidente di Noi Consumatori, ha preso posizione riguardo a questa situazione critica e ha chiesto al governo e soprattutto all’Enel di fornire delle spiegazioni sulle cause dei blackout e sulle misure adottate per risolvere il problema. Pisani ritiene che i cittadini di Napoli abbiano il diritto di ricevere risarcimenti per i disagi subiti, poiché pagano regolarmente per il servizio elettrico e dovrebbero ricevere un’energia affidabile e continua.

Infine, l’avvocato Pisani lancia un appello a tutti gli utenti colpiti dai blackout a Napoli, invitandoli a richiedere i risarcimenti a cui hanno diritto. In un contesto in cui le aziende elettriche registrano profitti significativi, gli utenti devono essere tutelati e rimborsati per i danni e i disagi subiti a causa di interruzioni improvvise dell’elettricità.