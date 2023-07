A Pomigliano d’Arco un momento di grande paura si è trasformato in un esempio di prontezza e competenza da parte dei vigili urbani locali. Mentre la mamma del bambino era in strada, con il piccolo in braccio e in evidente difficoltà respiratoria, ha avvistato un’auto della polizia municipale e ha chiesto aiuto disperatamente. Gli agenti, rendendosi conto della gravità della situazione, hanno immediatamente preso in carico l’emergenza. Guidati dal comandante Luigi Maiello, che oltre al suo ruolo di comando è anche istruttore dell’Opsa della Cri (Croce Rossa Italiana), la squadra di vigili urbani ha agito in modo rapido ed efficace. Senza perdere tempo, sono state eseguite le manovre di disostruzione delle vie aeree e la respirazione artificiale sul bambino, che si trovava in uno stato cianotico.

La tensione nell’aria era palpabile mentre gli agenti si adoperavano con determinazione per salvare la vita del piccolo. Dopo alcuni minuti che sembravano interminabili, il bambino ha finalmente rigurgitato il latte e ha ripreso a respirare, lasciando spazio a un pianto liberatorio. L’intervento tempestivo e la competenza dei vigili urbani hanno giocato un ruolo decisivo nel garantire un esito positivo a questa emergenza.

Una volta che la situazione era sotto controllo, è chiamato il servizio di emergenza sanitaria 118, che ha preso in carico il bambino per ulteriori valutazioni mediche. Gli agenti dei vigili urbani hanno collaborato con il personale del 118 per fornire tutte le informazioni necessarie sul caso, assicurando una transizione fluida tra il soccorso iniziale e l’assistenza medica successiva.

Il comandante Maiello, nel commentare l’incidente, ha sottolineato l’importanza della formazione e dell’addestramento per gli agenti della polizia municipale. La sua esperienza come istruttore dell’Opsa della Cri gli ha permesso di applicare le conoscenze acquisite in un momento critico, salvando la vita di un bambino. Ha anche evidenziato il lavoro di squadra degli agenti coinvolti, dimostrando come la prontezza e la collaborazione siano fondamentali per affrontare situazioni di emergenza.