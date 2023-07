Nel pomeriggio di ieri un bambino originario del napoletano è ricoverato all’ospedale San Luca di Vallo dopo essere diagnosticato con un idrocefalo durante le sue vacanze nel Golfo di Policastro. A causa della gravità della situazione, il piccolo è trasferito in eliambulanza all’ospedale Santobono di Napoli, una struttura specializzata nella gestione di patologie complesse e pediatriche. L’eliambulanza è atterrata al campo sportivo Morra di Vallo per il trasferimento, e da lì è ripartita per raggiungere la struttura partenopea.

L’idrocefalo è una condizione medica in cui si accumula eccessivo liquido cerebrospinale all’interno del cervello, causando un aumento della pressione all’interno del cranio. Questa è una condizione seria che richiede cure specialistiche e tempestive, motivo per cui il trasferimento in un centro specializzato come il Santobono di Napoli è stato necessario.

Gli elicotteri ambulanza, noti come eliambulanze, sono mezzi di trasporto di emergenza aerei utilizzati per trasportare pazienti in gravi condizioni o con urgenza verso strutture ospedaliere più adatte a trattare le loro patologie.