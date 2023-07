I genitori della bambina ferita durante un agguato a Sant’Anastasia lo scorso 23 maggio hanno ricevuto, da parte della famiglia del 17enne coinvolto nella sparatoria, un’offerta di risarcimento di 5 mila euro come racconta il Mattino. L’offerta non è neppure presa in considerazione ed è rispedita al mittente. Quella sera la bambina stava mangiando un gelato assieme ai due genitori quando in piazza Cattaneo sopraggiunse una moto con a bordo due ragazzi che spararono all’impazzata all’indirizzo di un bar da cui poco prima erano mandati via. Alcuni proiettili di rimbalzo colpirono tutti e tre i componenti della famiglia ma la bambina finì colpita alla testa. Per quell’agguato sono fermati sia il 17enne che un 19enne, entrambi legati al clan D’Avino.

“La famiglia della bimba ha fatto benissimo a rifiutare quell’offerta di risarcimento in denaro a dir poco ridicola.”- spiega il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli assieme alla portavoce territoriale di Europa Vede Ines Barone- “I genitori della bambina chiedono giustizia, che non vale certamente 5 mila euro, attraverso delle condanne esemplari, cosa che chiediamo anche noi, che chiede l’intera comunità che quella sera ha dimostrato che il muro di omertà può essere scardinato. Per questi piccoli criminali e le loro famiglie la vita umana non vale niente e l’hanno ancora una volta dimostrato.

Troppe volte abbiamo visto assassini o criminali che hanno rischiato di ammazzare innocenti cavarsela con troppo poco, rispetto a ciò che hanno fatto. Qui ci aspettiamo un’inversione di tendenza.”