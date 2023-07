Una profonda tristezza ha avvolto Montecorvino Rovella, piccolo comune della provincia di Salerno, a seguito della prematura scomparsa di una bambina di soli 7 anni. La piccola è deceduta lunedì della scorsa settimana, 26 giugno, mentre era ricoverata presso l’Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli. La notizia ha scosso profondamente l’intera comunità, che si è stretta attorno alla famiglia colpita da questa terribile perdita. Numerosi messaggi di vicinanza e cordoglio hanno raggiunto la famiglia in questi giorni, testimoniando l’affetto e il sostegno della comunità di Montecorvino Rovella. I familiari della bambina hanno sporto denuncia alle autorità competenti, chiedendo che sia fatta piena luce su quanto accaduto. La Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un fascicolo di indagine e ha disposto l’esame autoptico, nella speranza che possano emergere elementi utili a chiarire le circostanze della tragica vicenda.

I genitori della bambina, visibilmente distrutti dal dolore, hanno rilasciato una dichiarazione al quotidiano La Città di Salerno, in cui affermano che la loro figlia stava bene quando è finita ricoverata in ospedale. In un video girato in ambulanza durante il trasporto, la bambina appariva serena e sorridente, rendendo ancora più difficile comprendere come tutto abbia potuto precipitare così inaspettatamente. I genitori, desiderosi solo di conoscere la verità, si appellano alle autorità competenti affinché facciano piena luce sull’accaduto, poiché ritengono che sia un dovere nei confronti della loro amata figlia.

Il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D’Onofrio, ha espresso profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune. Ha affermato che l’intera amministrazione comunale si stringe intorno alla mamma, al papà, al fratellino e a tutta la famiglia, offrendo il proprio sostegno in questo momento di immenso dolore. Il sindaco ha annunciato che verrà proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali, in segno di rispetto e solidarietà verso la bambina e la sua famiglia.