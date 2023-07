È con grande dolore che la città di Palermo si trova a fare i conti con una tragica vicenda avvenuta in queste ultime ore. Una bambina di origine tedesca è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dal balcone di un palazzo in corso dei Mille. Le circostanze dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma la comunità è già unita nel cordoglio per la piccola paziente e la sua famiglia.

Inizialmente, si era riportato erroneamente che la vittima fosse un bimbo, ma è poi confermata la sua identità come una bambina di origine tedesca. La piccola è nata in Germania da genitori palermitani che si trovavano in vacanza in Sicilia. Purtroppo, il destino ha voluto che un tragico incidente mettesse fine alle loro gioie estive.

L’incidente è avvenuto quando la bambina è caduta da un’altezza di cinque metri, precipitando dal primo piano di un palazzo. Le sue condizioni sono giudicate critiche, e i soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente per portarla all’ospedale Di Cristina. Tuttavia, l’arrivo della bambina in ospedale è stato ritardato da un episodio di violenza senza precedenti contro il personale del 118.

Parenti e amici della bambina hanno circondato l’ambulanza, colpendola con calci e pugni, impedendo al personale medico e infermieristico a bordo di scendere immediatamente per fornire le cure necessarie alla piccola paziente. Questo atto di aggressione ha ulteriormente complicato la situazione di emergenza, rallentando il trasporto della bambina al pronto soccorso.

La polizia ha avviato un’indagine approfondita sull’intera vicenda, mirando a fare luce sia sull’incidente della caduta della bambina dal balcone, sia sull’aggressione subita dal personale del 118. Questo episodio di violenza contro gli operatori sanitari ha suscitato indignazione e condanna da parte dell’intera comunità di Palermo. Il personale medico e dei soccorsi è in prima linea per salvare vite umane, e tale comportamento è assolutamente inaccettabile e deve essere punito con fermezza.