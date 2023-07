A partire da agosto, i distributori di carburante saranno soggetti a nuove regole e obblighi riguardanti l’esposizione dei prezzi medi regionali alla pompa. Con una misura varata dal governo nel decreto del 31 marzo scorso, i gestori dei distributori di benzina dovranno esporre in modo ben visibile i prezzi medi regionali entro due ore dall’apertura del distributore. Questa trasparenza è introdotta per aiutare i consumatori a prendere decisioni informate sulla scelta del distributore più conveniente.

Secondo le nuove disposizioni, chiunque non rispetterà l’obbligo dell’esposizione dei prezzi medi regionali sarà soggetto a sanzioni significative, con multe che vanno da 200 a 2000 euro, in base al fatturato dell’attività. Inoltre, dopo quattro violazioni dell’obbligo, si rischia la sospensione dell’attività.

La misura è stata ben accolta dai consumatori, che vedono nella trasparenza dei prezzi una possibilità di individuare i distributori più convenienti, soprattutto considerando l’aumento dei prezzi della benzina e del diesel a livello stagionale, sommandosi agli incrementi avvenuti nei mesi precedenti e all’eliminazione del taglio delle accise ad inizio anno. Il prezzo medio della benzina sta di nuovo superando la soglia dei due euro al litro.

Tuttavia, le associazioni che rappresentano i benzinai continuano a protestare contro questa misura. Chiedono che la nuova cartellonistica sia sostituita da un QR Code, che permetterebbe agli utenti di vedere tutti i prezzi dei carburanti attraverso lo smartphone. La loro preoccupazione è che l’esposizione dei prezzi medi regionali possa creare una percezione distorsa dei prezzi nei confronti dei distributori in cui il costo può superare la media per vari motivi.

Per il momento, il governo non ha accolto la richiesta delle associazioni dei benzinai riguardo al QR Code e le nuove regole andranno in vigore a partire da agosto. Tuttavia, il ministro delle Imprese Adolfo Urso e il sottosegretario allo stesso ministero, Massimo Bitonci, hanno aperto alla possibilità di valutare la questione durante il corso delle operazioni.