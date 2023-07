Una marcia di sensibilizzazione è stata organizzata ad Afragola per lunedì 24 luglio alle 18.30 in memoria di Raffaele Vergara, un giovane calciatore di 20 anni dell’Afragolese, originario di Crispano, che è tragicamente deceduto durante un incidente sul lavoro in un’azienda a Frattamaggiore. La manifestazione è proposta dal Collettivo degli studenti del Brunelleschi, e numerosi rappresentanti politici, istituzionali e associazioni hanno aderito all’iniziativa. La marcia vuole essere un grido corale per chiedere maggiore sicurezza sul lavoro e impedire che altre tragedie simili possano accadere in futuro.

Raffaele Vergara, un giovane calciatore promettente, ha perso la vita mentre stava lavorando in un’azienda di Frattamaggiore. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di accertamento, ma si ritiene che il giovane sia rimasto incastrato all’interno di un macchinario utilizzato per la macinazione delle spezie, causandone la morte immediata. L’evento ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di coloro che gli volevano bene.

La manifestazione di lunedì vuole essere un momento di sensibilizzazione e mobilitazione per chiedere maggiore sicurezza sul lavoro e sottolineare l’importanza di evitare tragedie simili in futuro. Tutti coloro che parteciperanno alla marcia saranno uniti nell’esprimere la ferma convinzione che “non si può morire per lavorare” e che è necessario impegnarsi attivamente per prevenire incidenti sul lavoro e proteggere la vita dei lavoratori.

La marcia ha già ricevuto l’adesione di numerose associazioni, rappresentanti politici e istituzionali, dimostrando l’importanza e l’urgenza della causa. Il consigliere comunale di Afragola, Antonio Iazzetta, ritiene essenziale che tutti i vertici dei comuni coinvolti partecipino all’evento, compresi i Sindaci di Crispano, Afragola e Frattamaggiore, i tre comuni toccati da questa tragedia. La partecipazione degli amministratori pubblici è fondamentale per mostrare il loro sostegno alle famiglie colpite e per promuovere azioni concrete volte a garantire un ambiente di lavoro più sicuro.