Nella giornata di ieri, un bagnino di 42 anni è finito accoltellato in seguito a una lite avvenuta per futili motivi. Gli agenti della squadra mobile della questura di Napoli hanno prontamente reagito, sottoponendo a fermo un minore di 16 anni che è ora indiziato del tentato omicidio. La vittima, nonostante sia attualmente ricoverata in prognosi riservata, è fuori pericolo. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, la violenta disputa ha raggiunto il culmine quando la vittima è finita colpita da due fendenti. L’accoltellamento ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, ma grazie alle indagini svolte dalla Squadra mobile, dall’Unità di Polizia Giudiziaria (Upg) e dal commissariato di P.S. San Carlo Arena, coordinate dalla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, è stato possibile identificare e fermare il presunto autore del fatto in poche ore.

L’arresto del minore sospettato del tentato omicidio dimostra l’efficacia del lavoro di squadra e la determinazione delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini. Le autorità competenti stanno conducendo ulteriori indagini per stabilire con certezza i motivi scatenanti della lite e raccogliere tutte le prove necessarie per il processo legale.